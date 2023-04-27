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НовостиПолитика27 апреля 2023 9:59

Захарова поблагодарила Киев за признание в желании уничтожать все непокорное и неподвластное ему

Ранее в офисе Зеленского заявили о праве Украины наносить удары по российским территориям
Сергей ЧИКОВ
Захарова рассказала идеологию киевского режима

Захарова рассказала идеологию киевского режима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим руководствуется логикой уничтожения всего непокорного и неподвластного.

“Все это уже поняли, что логика - не просто разрушение, а уничтожение непокорного, неподвластного. Того, что выбивается из националистической логики - вот именно эта логика и является идеологией киевского режима”, – прокомментировала Захарова недавнее заявление советника Зеленского о “праве” Украины уничтожать все в Крыму и в Донбассе.

Также дипломат поблагодарила власти Украины за публичную открытость данной позиции. По ее словам, такие признания важны для подтверждения верности утверждений российской стороны, в которые ранее не верили.

Напомним, ранее в МИД России отметили несамостоятельность киевского режима. В ведомстве считают, что власти Украины выполняют указания других стран и создают из собственной страны “анти-Россию”. Глава МИД Сергей Лавров считает, что главным бенефициаром украинского конфликта выступают США, которые пытаются извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане.