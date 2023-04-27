Видео обыска в коттедже Елены Блиновской опубликовало МВД России Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство внутренних дел РФ опубликовало видео обыска в коттедже задержанной накануне за неуплату налогов блогера Елену Блиновскую.

На кадрах опубликованного ведомством видео можно увидеть, как силовики входят в коттедж, где рассматривают украшения и сумки в гардеробе Елены Блиновской.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет РФ ранее сообщили об обысках в коттедже Елены Блиновской. Уточнялось, что в ее гараже блогера стояли внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов. Кроме того, сообщалось, что вместе с Еленой Блиновской на границе с Белоруссией задержали еще двух мужчин.

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром в четверг, 27 апреля, по подозрений в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей, а также в отмывании в особо крупном размере денег или же «иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Как сообщалось, блогер собиралась запутать следователей, купив билеты на рейс в Ташкент, однако планировала вылететь через Белорусию ближайшим самолетом.