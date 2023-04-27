Пригожин заявил о приостановке огня в Артемовске на время поездки журналистов США Фото: REUTERS

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о том, что ранее было принято решение приостановить артиллерийский огонь в городе Артемовск на время поездки американских журналистов, которых везут в город украинские войска.

«Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», - заявил бизнесмен, добавив, что «пресса - это святое», а прибывающие американские журналисты «тоже своего рода военкоры».

Пригожин также предостерег Вооруженные силы Украины (ВСУ) от каких-либо попыток подтянуть в Артемовск резервы под прикрытием приезда американских журналистов.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что отступление украинской армии из Артемовска будет причиной обвала фронта, а также приведет к отходу ВСУ к западным границам. Незадолго до этого бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил о больших потерях, которые украинская армия несет в Артемовске, отметив, что военное руководство не подготовило город к обороне.