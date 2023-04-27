Роспатент одобрил заявку на создание бренда «Грустно и точка» от похоронной компании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из российских ритуальных компаний подала летом 2022 года заявку на регистрацию товарного знака «Грустно и точка», и сегодня, 27 апреля 2023 года, заявление одобрили в Роспатенте. Теперь в России официально есть новый бренд похоронных услуг «Грустно и точка», о чём пишет РБК.

Владелец бренда имеет исключительные права на него до 2032 года. В перечень услуг «Грустно и точка» входят пять международно-зарегистрированных категорий: 06 (предметы из бронзы, бюсты из металла и.т.д.), 19 (мраморные и каменные статуи, бюсты и прочее), 20 (софы, фигурки и статуи из воска, дерева и гипса), 39 (прокат лошадей, транспорта, рефрижераторов, навигационных систем и так далее) и 45 (разнообразные агентства, среди которых и ритуальные).

Собственник уверяет, что претензий и вопросов со стороны бренда «Вкусно и точка» к ним не поступало, но также подчёркивает, что товарный знак зарегистрирован скорее на эмоциях, «чтобы было», и в компании пока не знают как его использовать.