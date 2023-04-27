МИД: Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но при этом другим странам не стоит «испытывать» и провоцировать Москву. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

— В попытке оказать на нас максимальное силовое давление США, по большому счету, наверное, ходят по какому-то краю, не знаю, во что-то сами с собой играют, я думаю, полагают, что при любых раскладах способны контролировать ситуацию в устраивающих их пределах, — заявила Захарова.

По ее словам, все западные меры по ущемлению интересов и вечное повышение ставок в противостоянии с Россией — попытка тестировать так называемый «болевой порог» и расширять пределы дозволенного в свою пользу.

Россия намерена делать все возможное, чтобы не допустить самого худшего сценария в мире, о чем Москва говорит постоянно, заключила Захарова.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мир болен, но при этом он не считает мировую войну неизбежной. При этом прогнозы делать отказался, поскольку это «дело неблагодарное».