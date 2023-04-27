СК возбудил дело после взрыва в заброшенной котельной под Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело из-за взрыва в заброшенной котельной в городе Павловск Пушкинского района.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1. УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»)», – сказано на сайте ведомства.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Между тем «КП – Санкт-Петербург» передает, что взрыв произошел в ночь на четверг, 27 апреля. Как рассказали в местном конном клубе, расположенном недалеко от места происшествия, был слышен сильный взрыв, после чего большой кусок асфальта влетел в крышу конюшни, пробив ее.

Как писал сайт KP.RU, 21 апреля в Белгороде поризошел сильный взрыв. Повреждения получили несколько автомобилей и один магазин, также было повреждено остекление одного из соседних многоквартирных домов. Минобороны России сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.