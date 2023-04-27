Песков назвал «жёлтыми измышлениями» публикации западных СМИ о якобы попытке покушения на Путина Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о публикациях в западных СМИ о том, что украинские спецслужбы, якобы, пытались организовать покушение на Владимира Путина. Об этом Песков рассказал журналистам на встрече в четверг, 27 апреля.

«Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных "желтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться», - заявил Песков.

Напомним, речь о публикации в газете Bild, которую затем подхватили и другие западные издания. В ней сообщалось о том, что украинские спецслужбы пытались организовать покушение на российского президента при помощи дрона-камикадзе UJ-22. Дальность полёта такого аппарата составляет 800 километров, и его, якобы, запустили днём 23 апреля, но по пути БПЛА разбился.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Японии произошло настоящее покушение на премьер-министра страны Фумио Кисиду. Во время его выступления из толпы кто-то кинул чёрный цилиндр со взрывчаткой.