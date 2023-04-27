Разведка США могла отслеживать коммуникацию представителей Минобороны ФРГ Фото: REUTERS

Разведка США могла следить за коммуникацией представителей Министерства обороны ФРГ. Об этом пишет журнал Die Zeit и информационный портал Tagesschau, ссылаясь на попавшие в интернет секретные данные Пентагона, а также американской разведки.

Уточняется, что речь идет о закрытой встрече представителей Министерства обороны ФРГ и военных кругов КНР, которое прошло 20 февраля этого года. Как отмечается, разведка США узнала об обстоятельствах данной встречи, о чем сказано в одном из отчетов.

«Немецкое министерство отказывается от более глубокой кооперации с Китаем до тех пор, пока Китай не начнет действовать более прозрачно», — сказано в сводке разведки США.

Информация имеет классификацию «совершенно секретно», а в виде метода получения этих данных в отчете названа «разведка средствами связи», что может означать как перехват онлайн-переписки или же взлом IT-систем.

«Абсурд в том, что германская сторона сама официально проинформировала посольство США о том, что проводила такую встречу», - отмечают Die Zeit и Tagesschau.

Напомним, ранее военнослужащий Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов Джека Дагласа Тейшейра, подозреваемый в обнародовании секретной информации Пентагона, предстал перед судом. Отмечалось, что во время заседания обвиняемый вел себя молчаливо и спокойно.