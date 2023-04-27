Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

После того, как в Красном море пропало прогулочное судно «30 minutes», на борту которого были три россиянина и один гражданин Египта, экипаж долго не выходил на связь, но 27 апреля жена капитана сообщила, что поговорила с мужем. Об этом сообщает ТАСС.

— Наших ребят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи, эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо, — сказала Надежда Расина.

Еще 17 апреля судно вышло из порта Джизан в Саудовской Аравии, а конечной точкой должен был стать порт Джибути в Эфиопии.

Ранее KP.RU писал о пропаже прогулочной яхты в Красном море, на которую напали вооруженные люди с требованием выкупа. Жена капитана судна просила начать поиски в самое ближайшее время.