Пригожин предупредил ВСУ о недопустимости переброски резервов в Артемовск во время приезда журналистов

Российские силы остановят работу артиллерии на время визита зарубежных журналистов в Артемовск Фото: REUTERS

Российский бизнесмен Евгений Пригожин предупредил командование ВСУ о недопустимости переброски резервов в Артемовск во время визита американских журналистов. Аудиообращение опубликовано в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

Напомним, ранее в Артемовске решили прекратить работу российской артиллерии на время визита зарубежных журналистов в город.

“Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой”, – сообщил Пригожин. Также он отметил, что пресса – это святое, и прибывающие журналисты в какой-то степени военкоры.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал, как проходит решающий штурм западной части Артемовска, сколько процентов территории находится под контролем украинской армии и как российские бойцы спасают мирных граждан в сумасшедших по накалу городских боях.