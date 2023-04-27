Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам на невыдачу журналистам виз в США, чтобы «не портить сюрприз» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам на невыдачу вовремя посольством США виз российским журналистам, чтобы «не портить сюрприз».

«Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее американскую визу не выдали журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для участия в работе Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), после чего глава российского внешнеполитического ведомства согласился с идеей о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

Как писал сайт KP.RU, замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва устроит демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам.