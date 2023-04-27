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НовостиПолитика27 апреля 2023 11:19

Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам на невыдачу журналистам виз в США, чтобы «не портить сюрприз»

Визы США визу не получили журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова для участия в работе Совбеза ООН
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам на невыдачу журналистам виз в США, чтобы «не портить сюрприз»

Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам на невыдачу журналистам виз в США, чтобы «не портить сюрприз»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова воздержалась от комментариев по ответным мерам на невыдачу вовремя посольством США виз российским журналистам, чтобы «не портить сюрприз».

«Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее американскую визу не выдали журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для участия в работе Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), после чего глава российского внешнеполитического ведомства согласился с идеей о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

Как писал сайт KP.RU, замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва устроит демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам.