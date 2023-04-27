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НовостиЗдоровье27 апреля 2023 11:23

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил провести диспансеризацию всех школьников региона

Почти 200 тысяч детей уже побывали на приеме у медиков
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе до начала летних каникул проверят здоровье всех школьников региона. По поручению губернатора Сергея Цивилева диспансеризацию проведут для 300 тысяч детей. Около 200 тысяч учеников уже побывали на приеме у медицинских специалистов.

«Нам очень важно сохранить здоровье подрастающего поколения, в школах и поликлиниках проходят профилактические осмотры детей. Как показывает опыт набора ребят в Президентское кадетское училище, большая часть кандидатов не проходят по здоровью. Причем обнаруженные заболевания можно вылечить быстро и без последствий, именно поэтому к диспансеризации детей необходимо подходить самым серьезным образом. Мы обязаны заботиться о здоровье детей», – отметил Сергей Цивилев.

Как показывают исследования, среди выявленных заболеваний у школьников на первом месте - нарушения осанки и плоскостопие, на втором месте – нарушение зрения.

Напомним, в 2022 году диспансеризацию прошли почти 500 тысяч кузбасских детей.