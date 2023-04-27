Глава Минобороны Украины назвал прагматичным подход США к оказанию военной помощи Киеву

Глава Минобороны назвал прагматичным подход США к оказанию военной помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты прагматично подходят к оказанию военной помощи Украине и считают деньги, заявил министр обороны республики Алексей Резников.

«США очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите – покупайте», – сказал он в интервью «РБК-Украина».

В этой связи вопрос с поставками Украине истребителей до сих пор не решен, считает министр.

Напомним, ранее стало известно, что два пакета военной помощи Украине, о которых недавно заявили власти США, станут последними перед началом наступления Киева. 20 марта и 4 апреля в Вашингтоне объявили, что направят Украине очередные пакеты военной помощи на сумму 350 миллионов долларов и 2,6 миллиарда долларов.