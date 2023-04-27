В Тюмени за вечер произошло три ДТП, где пострадали самокатчики

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Двухколесные участники дорожного движения продолжают активно вмешиваться в аварийную повестку на тюменских дорогах. Накануне вечером, 26 апреля, инспекторы ДПС зарегистрировали несколько дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатчиков, а также водителей мотоциклов, пишет «Наш город».

Так, в районе полуночи на пересечении улиц Республики и Первомайской столкнулись автомобиль бренда Volkswagen и два парня на одном электросамокате.

— Вчера около полуночи на перекрестке улиц Республики и Первомайской столкнулись автомобиль Volkswagen и электросамокат, на котором ехали двое мужчин. В нарушение ПДД человек на электросамокате проехал перекресток по пешеходному переходу не спешившись, на красный сигнал светофора, да еще с пассажиром, — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Травмы получил 25-летний пассажир двухколесного транспортного средства. Его доставили в больницу для дальнейшего обследования. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Почти 10 аварий с пострадавшими зафиксировали инспекторы ДПС за вчерашний вечер.

Напомним, в Тюмени самокатчикам запретили ездить по набережной Туры и возле исторических памятников. Также их движение ограничили в местах массового скопления людей. Запрет вводится на территориях, обозначенных знаками 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». На сегодняшний день такими табличками обозначена набережная реки Туры на правом берегу от Свято-Троицкого монастыря до Масловского взвоза. Также нельзя самокатчикам гонять в прогулочных местах, не предназначенных для использования СИМ, где отсутствуют велодорожки или тротуары.