В Кузбассе в 2023 году планируется привести в нормативное состояние более 320 км региональных и местных трасс

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

127 км отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам главы региона Сергея Цивилева, на начало сезона дорожных работ повлияли погодные условия.

«В этом году весна у нас поздняя, но сейчас погода уже позволяет начинать ремонтные работы на дорогах. По итогам дорожного сезона 2023 года в нормативном состоянии будет уже около 54% дорог регионального значения, - рассказал Сергей Цивилев. - Особое внимание уделяем обеспечению безопасности, прежде всего вблизи школ, детских садов, учреждений дополнительного образования».

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кузбассе приведут к нормативному состоянию более 80 км дорожного полотна опорной сети региона. Кроме того, обновят более 809 погонных метров мостов и эстакад. В частности, в этом году начнется капремонт двух мостов в Кемерове и двух в Новокузнецке.