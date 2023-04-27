Самолет Варадеро - Москва вылетел в Россию после длительной задержки рейса на Кубе Фото: Мария ЛЕНЦ

Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, вылетел в Россию. Самолёт был задержан в аэропорту Кубы на неопределённый срок из-за аварийной посадки канадского борта, требовалась расчистка взлётно-посадочной полосы перед отправлением. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за ЧП, долгое время вынуждены были ютиться в зале ожидания. Информации о том, как скоро они вылетят домой, никто не предоставлял, и предлагать питание или размещение пассажирам тоже не стали. Время ожидания составило около девяти часов.

Сейчас же самолёт уже находится в пути, вылет состоялся благополучно, хоть и с большой задержкой. Пассажиры из Канады, которые экстренно приземлились в Варадеро, остались на Кубе.

Ранее KP.RU приводил подробную сводку о том, какие компенсации положены пассажиру самолёта, рейс которого был задержан на длительное время, а также о других полезных для путешественников советах.