ФСБ России опубликовала новые архивные материалы о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала новые архивные материалы о самоубийстве Адольфа Гитлера. В документах представлены воспоминания бывшего командира минометного полка Артура Шварца, который сидел в одной камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше.

Отто Гюнше, который был арестован в мае 1945 года, сообщил своему сокамернику о сломленном душевном равновесии Гитлера, категорически не желавшего попасть в плен «ни живым, ни мертвым». По его словам, поэтом фюрер решил совершить суицид, однако о таких планах, как отметил адъютант, знали немногие из приближенных к нему лиц.

Тела фюрера, а также его жены Евы Браун после самоубийства 30 апреля 1945 года вынесли из бомбоубежища во двор при помощи запасного выхода, после чего их положили в костер, а потом облив бензином и сожгли. Гюнше рассказал, что видел лицо Евы, которая лежала на носилках, а голова Гитлера была накрыта покрывалом, однако адъютант узнал брюки, а также носки и ботинки фюрера.

Напомним, год назад, в апреле 2022 года, ФСБ представила архивные документы о самоубийстве Гитлера, в которых приводились показания личного пилота фюрера генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.