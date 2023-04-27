МИД России сделал демарш США в связи с отказом в выдаче виз журналистам из пула Лаврова Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России вызвало старшего дипломата США в Москве и сделало ему демарш в связи с отказом в выдаче виз журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула С.В.Лаврова», – сказано на сайте ведомства.

В МИД РФ назвали действия посольства США саботажем и предупредили, что Москва не оставит их без ответа. Так, американское диппредставительство было проинформировано об отклонении запроса на консульское посещение репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России за шпионаж.

Как писал сайт KP.RU, российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России для участия в работе Совета безопасности ООН, не выдали визы США, об этом стало известно всего за 40 минут до их вылета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.