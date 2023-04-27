BFMTV: Во франции пройдут более 300 манифестаций против пенсионной реформы ко Дню труда 1 мая

Французы планируют очередные массовые протесты против пенсионной реформы Фото: REUTERS

Французский телеканал BFMTV сообщил о планах профсоюзов страны провести 1 мая более 300 манифестаций в рамках “беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость”.

“Профсоюзные организации готовят масштабную манифестацию против пенсионной реформы, приуроченную ко Дню труда 1 мая. Они надеются сделать 13-ую акцию протеста символичной. В этот день в стране ожидается проведение более 300 манифестаций”, – сообщили на телеканале

Разведслужбы страны ожидают до 100 тысяч протестующих, среди которых будет до трех тысяч “желтых жилетов” и до двух тысяч радикальных противников реформы. После представления пенсионной реформы в январе протестующие провели уже более 12 общенациональных протестов, большинство из которых посещало более миллиона митингующих.

Сайт KP.RU рассказывал, как Париж и другие крупные города Франции сотрясали многотысячные митинги и демонстрации, нередко перераставшие в погромы и ожесточенные стычки с полицией. Причиной стало проведение пенсионной реформы в стране, которая была одним из предвыборных обещаний действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Закон, повышающий возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, был принят при одобрении Сената, но без голосования в парламенте. Издание Politico считает, что Макрон показал свою слабость, проведя пенсионную реформу в обход парламента, а также предсказало возможное объявление правительству страны вотума недоверия.