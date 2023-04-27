Премьер Украины заявил, что Киев выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев на данный момент выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата на членство в Европейский союз, и теперь украинские власти ожидают промежуточного отчета от Евросоюза.

«Мы ведем все реформы для вступления в ЕС. Мы создали антикоррупционную структуру, 27 тысяч наших нормативных актов соответствуют европейскому законодательству», — сказал глава украинского правительства во время пресс-конференции в Риме.

Как отметил Шмыгаль, на данный момент Украина ожидает, что Европейская комиссия до конца весны этого года объявит промежуточные итоги по выполнению рекомендаций, а уже к осени 2023 года Киев рассчитывает получить окончательный отчет.

Напомним, в декабре прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Европейский союз.