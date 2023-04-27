Глава Кузбасса: Более 140 тысяч человек вышли сегодня на Всекузбасский субботник

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе 27 апреля по всему региону прошел масштабный субботник. Инициатором мероприятия стал губернатор Сергей Цивилев, на его призыв откликнулись более 140 тысяч жителей области. В весенней уборке, приуроченной ко Дню Победы, участвовали работники сферы ЖКХ, сотрудники предприятий торговли и бытового обслуживания, промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, педагоги, школьники и студенты.

«Кузбасс – наш общий дом, и мы должны вместе наводить в нем порядок. Сегодня субботник проводили в преддверии самого великого для нас праздника – Дня Победы. Поэтому кроме традиционной уборки территорий школ, предприятий, парков, скверов и других объектов жители региона привели в порядок мемориалы, территории воинских захоронений», – рассказал Сергей Цивилев.

Общими усилиями жители Кузбасса вымыли 1574 остановочных павильонов, очистили от грязи и пыли 1269 км дорог и собрали 9 тысяч кубометров мусора. В весенней уборке задействовали 756 единиц различной техники.