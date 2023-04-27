Владимир Путин присвоил 200-й мотострелковой Печенгской бригаде наименование «гвардейская» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде. Об этом сказано в указе российского лидера, опубликованном в четверг, 27 апреля.

«Присвоить 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 200-я отдельная гвардейская мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада», — сказано в документе, который опубликован на портале официальной информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

200-я отдельную мотострелковую бригаду сформировали 1 декабря 1997 года. На данный момент это крупнейшее мотострелковое подразделение Западного военного округа (ЗВО), которое дислоцировано в Заполярье около границы с Норвегией.

Напомним, в конце марта этого года российский президент присвоил звание «гвардейская» трем подразделениями Вооруженных сил (ВС) РФ, среди которых 346 отдельная бригада специального назначения, 10 отдельная бригада ордена Жукова и 25 отдельный полк специального назначения.