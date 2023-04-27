МИД: Россия отклонила запрос Вашингтона на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича

В МИД РФ отклонили запрос на посещение журналиста Эвана Гершковича Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России отклонил запрос Вашингтона на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в шпионаже в конце марта. МИД указал причиной данного решения невыдачу российским журналистам виз для работы на заседании ООН в США.

“В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с.г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется”, – говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Напомним, о том что российским журналистам, включенным в состав российской делегации для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США стало известно всего за 40 минут до их вылета.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это свидетельством истинного отношения Америки к журналистам и свободе слова, о которой они постоянно говорят.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не забудет и не простит Вашингтону невыдачу виз журналистам для работы в Совбезе ООН, а также добавил, что работу журналистов возьмет на себя МИД и призвал внимательнее следить за сообщениями министерства и активно распространять их.