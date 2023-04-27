Роскосмос предложил засекретить госзакупки, связанные с оборонным заказом Фото: REUTERS

Роскосмос предложил засекретить госзакупки, связанные с государственным оборонным заказом. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки, «законопроектом предлагается предусмотреть осуществление закрытыми конкурентными способами определения поставщиков с использованием закрытых электронных процедур закупок товаров, работ, услуг».

Как отметили в госкорпорации, в настоящее время закрытым способом осуществляется только часть закупок Роскосмоса и его предприятий. Среди них услуги по транспортировке космической техники, услуги по поддержанию в технической и эксплуатационной готовности объектов космической инфраструктуры, закупки по реализации Федеральной космической программы (ФКП) и закупки в рамках выполнения гособоронзаказа.

В документе подчеркивается, что некоторые компании, находящиеся под санкциями, осуществляют закупки открытым способом, а это может вызвать «дискредитирующие последствия для поставщиков». Необходимая полная конфиденциальность информации о потенциальных поставщиках, номенклатуре закупок и госконтрактах пока не обеспечена, добавили в Роскосмосе.