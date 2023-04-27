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НовостиПолитика27 апреля 2023 12:33

Правительство России сможет делать исключения из специальных экономических мер по Украине

Соответствующие полномочия правительству выдал Владимир Путин
Сергей КУДРИН
Правительство России сможет делать исключения из специальных экономических мер по Украине

Правительство России сможет делать исключения из специальных экономических мер по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин наделил правительство страны полномочиями делать исключения из специальных экономических мер, принятых в отношении Украины в 2018 году. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ меняет ранний указ президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», который был подписан 22 октября 2022 года. Согласно новому указу, правительство сможет выдавать временные разрешения на блокировку тех или иных спецмер, перечисленных в старом указе.

Ранее KP.RU сообщал, в 2018 году, о принятии специальных экономических мер в отношении Украины. В то время президентом соседнего государства ещё был Петр Порошенко, и указ президента предполагал ограничения для украинских олигархов и должностных лиц на торговлю с Россией.