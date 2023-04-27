Правительство России сможет делать исключения из специальных экономических мер по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин наделил правительство страны полномочиями делать исключения из специальных экономических мер, принятых в отношении Украины в 2018 году. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ меняет ранний указ президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», который был подписан 22 октября 2022 года. Согласно новому указу, правительство сможет выдавать временные разрешения на блокировку тех или иных спецмер, перечисленных в старом указе.

Ранее KP.RU сообщал, в 2018 году, о принятии специальных экономических мер в отношении Украины. В то время президентом соседнего государства ещё был Петр Порошенко, и указ президента предполагал ограничения для украинских олигархов и должностных лиц на торговлю с Россией.