Пригожин назвал свое заявление о приостановке огня в Артемовске военным юмором Фото: REUTERS

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал военным юмором свое сделанное накануне сообщение о том, что было принято решение приостановить артиллерийский огонь в городе Артемовск на время поездки туда американских журналистов, которых в город везут Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора... Это шутка была», - заявил бизнесмен, аудиозапись слов которого была опубликована в Telegram-канале его пресс-службы.

Напомним, сегодня, 27 апреля, Пригожин сообщил о принятии решения приостановить артиллерийский огонь в городе Артемовск на время поездки американских журналистов. Как писал сайт KP.RU, бизнесмен также отметил, что «пресса - это святое», заявив, что прибывающие в город журналисты США «тоже своего рода военкоры».