ФСБ просит суд арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) в рамках уголовного дела о государственной измене задержали российского гражданина и просят Лефортовский суд Москвы заключить подозреваемого под стражу. Об этом сказано в четверг, 27 апреля, в информации судебной картотеки.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда, поступило ходатайство «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р. Н». Отмечается, что соответствующие решение на данный момент не принято.

Задержанному инкриминируется совершение преступления по статье «Государственная измена». Максимальное наказание по данной статье может составить до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, несколько дней назад, 25 апреля, в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство от следствия ФСБ, которое запросило арест российского гражданина по фамилии Довгань. Как писал сайт KP.RU, россиянина также подозревают в госизмене.