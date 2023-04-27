Глава Минэнерго Турции Донмез назвал проект АЭС «Аккую» примером взаимопонимания с Россией Фото: REUTERS

Министерство энергетики Турции считает проект строительства атомной электростанции «Аккую» ярким примером полного взаимопонимания с Россией, а особенно - с российским руководством. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.

«Атомная электростанция "Аккую" является одним из лучших примеров давнего взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Турцией, особенно на уровне руководства», - заявляет Донмез.

Напомним, соглашение о совместном строительстве АЭС «Аккую» было подписано между Россией и Турцией 12 мая 2010 года. Станция строится на турецком юге, в провинции Мерсин, и на 100 % финансируется российской стороной. При этом компания «Росатом» имеет право продать долю в 49 % любым другим инвесторам.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую».