Тетя блогера Блиновской отказалась помогать племяннице Фото: Иван МАКЕЕВ

27 апреля рано утром в Смоленской области задержали Елену Блиновскую. «Королеву марафонов» остановили на посту не просто так, к ней возникли очень серьезные претензии у правоохранительных органов.

Налоговики проверили доходы создательницы «Марафона желаний» и оказалось, что она недоплатила в бюджет 918 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а также за отмывание денежных средств или иного имущества.

Сейчас бизнес-леди на допросе, а в ее домах проходит обыск. Многие найденные вещи уже немало удивили следствие. Брат Елены не верит, что она специально проворачивала преступные схемы, как и тетя блогера.

Она заявила, что Елена – добросовестный человек и скоро все разрешится. А вот помочь племяннице она ничем не может.

- Но я не смогу ей помочь. Мне 69 лет. Я уборщица. Мне и так пенсии не хватает, – сказала Блиновской Галина Алцыбеева «Абзацу».

Отец Елены Блиновской в разговоре с KP.RU отказался комментировать ее задержание, заявив, что он не общается с незнакомыми людьми. Ее мать отключила свой телефон.