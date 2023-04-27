В Правительстве России одобрили запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан

В Правительстве одобрили запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кабмине на заседании одобрили законопроект, предполагающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Новая программа долгосрочных сбережений поможет создать дополнительный импульс для роста накоплений граждан и экономического развития РФ", - приводит слова министра финансов Антона Силуанова ТАСС.

Стоит отметить, что участие в данной программе добровольная. С ее помощью люди смогут получить дополнительных доход в будущем и создать для себя финансовую подушку безопасности.

Для участия в программе гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него ранние накопления или перечислить отдельные взносы. В течение первых трех лет государство будет софинансировать эти средства, добавлять до 36 тыс. рублей в год. Также в Министерстве финансов отметили, что участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тыс. рублей в год.

Напомним, о подготовленном правительством законопроекте сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.