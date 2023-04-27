Посольство Хорватии в Москве приостановит прием заявлений на выдачу туристических виз с 1 мая 2023 года Фото: Татьяна Коркина

Посольство Хорватии в Москве сообщило о приостановке приема заявлений на получение туристических виз для российских граждан с 1 мая 2023 года и до распоряжения дипломатического представительства.

«Информируем Вас о том, что с 01.05.2023 года до дальнейших распоряжений Посольство Хорватии в Москве приостанавливает прием заявлений по цели поездки «Туризм», - сказано на сайте визового центра VFS Global.

При этом директор российского представительства Хорватии по туризму Райко Ружичка заявил, что сообщение визового центра «не совсем верно отражает ситуацию». По его словам, Хорватия продолжит оформлять россиянам визы уже как страна, которая входит в Шенгенскую зону.

«Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или Посольства Хорватии в России не поступало. Речи о полной остановке приема документов под туристические цели нет. Тем более, накануне старта летнего сезона», - заявил представитель «Вестнику АТОР», отметив, что «разбираются в ситуации» и «все соответствующие ведомства в курсе».

Напомним, в январе этого года президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал санкционную политику в отношении России, заявив также, что не намерен быть рабом США.