Эрдоган предложил Путину сформировать рабочую группу по урегулированию украинского конфликта Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать рабочую группу, которая займётся урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщает издание TRT Haber.

27 апреля 2023 года президенты России и Турции созвонились, чтобы обсудить насущные проблемы внешней политики. Среди тем для разговора была зерновая сделка, события в Сирии и, само собой, военная спецоперация на Украине.

Эрдоган предложил создать рабочую группу, которая будет заниматься поисками способов урегулирования конфликта. По словам турецкого лидера, новые инициативы могут появиться в ходе совместной работы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин и Эрдоган приняли участие в торжественном завозе ядерного топлива на АЭС «Аккую», строившуюся с 2010 года российско-турецкими усилиями, при полном финансировании со стороны России. Благодаря этой станции Турция вошла в число стран с атомной энергетикой.