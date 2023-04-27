Что произошло за день: главные события

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита китайского лидера в Москву не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Правоохранители задержали популярную блогершу Елену Блиновскую при попытке сбежать из России. В ее отношении возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей.

Путин в видеоформате принял участие в открытии первой в Турции АЭС «Аккую». Глава государства назвал этот объект важнейшим проектом РФ и Турции, отметив, что он позволяет развивать экономические связи двух стран. АЭС «Аккую» возведена на средиземноморском побережье Турции, российская корпорация «Росатом» передал Министерству энергетики республики сертификат на нее.

В Сети появился скриншот переписки военнослужащего Вооруженных сил Украины со своим другом, в которой боец сообщил о больших потерях Киева под Артемовском. В ней солдат с позывным «Берлин» подтверждает информацию об очень больших потерях ВСУ в боях за Артемовск, а также заявляет, что командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский бросает пехоту в контратаки, не считаясь с потерями.

В Курганской области начали эвакуировать людей из-за крупных природных пожаров. Пламенем уже охвачены жилые дома и строения, власти региона ввели режим ЧС. Глава Курганской области заявил, что огонь от пожаров перекинулся на территорию завода «Курганстальмост».