Умер Джерри Спрингер, известный американский телеведущий

В США умер известный американский телеведущий Джерри Спрингер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США умер известный американский телеведущий Джерри Спрингер. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Как стало известно, Спрингер скончался на 80-м году жизни у себя дома в Чикаго. Несколько месяцев назад телеведущему поставили диагноз рак.

Большую популярность Джерри Спрингер получил после выхода одноименного шоу в 1991 году. Оно выходило на телеэкраны в США 27 лет, иногда превосходя по рейтингу шоу Опры Уинфри.

В 2018 году Спрингер запустил новое шоу – “Судья Джерри”, которое шло три сезона. Последний раз Джерри появился на экране в заключительном сезоне программы “Певец в маске”.

Тем временем, не стало народного артиста РФ Владимира Борисова. Он скончался в Самаре на 76-м году жизни. О его смерти сообщили в Самарском академическом театре драмы им. Горького.