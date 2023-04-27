Депутаты Госдумы предложили маркировать контент, созданный искусственным интеллектом Фото: Shutterstock

В последнее время стало появляться все больше контента в интернете, который создан при помощи искусственного интеллекта. Поскольку этот контент может навредить кому-либо, стоит его маркировать. Об этом рассказывает «Лента.ру» со слов зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова.

Схожее мнение высказал и сенатор Александр Шендерюк-Жидков, добавив, что подобная инициатива, по маркировке контента, сделанного при помощи ИИ — единственный выход в борьбе с фейками. Его слова привели на сайте RT.

При этом искусственный интеллект не демонизируют, а напротив, стараются интегрировать в самые разные отрасли. На портале Life.ru рассказали, что в ближайшие 3-5 лет в соцсети будет интегрирован ИИ, который молниеносно вычислять фейки, находить запрещенный контент и ускорять его блокировку.

Его возможности будут довольно широкими и с его помощью будут анализировать речь из различных видеороликов, чтобы при наличии там ложной информации, оповещать об этом пользователей.