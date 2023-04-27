Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело на блогера Максима Каца* Фото: Иван Макеев

Уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* было направлено в Басманный суд Москвы Генпрокуратурой России. Следователи уже запустили комплекс мер по розыску и экстрадиции иностранного агента, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Максима Каца. Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ")», - пишет пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

9 марта 2023 года Кац был объявлен в международный розыск, так как сбежал из России, и сейчас находится за границей. Следователи оформили все возможные меры, которые можно предпринять в отсутствие обвиняемого. В связи с исключительностью обвинения стало возможным проведение заочного заседания суда, без участия подсудимого.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Каца за фейки о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента