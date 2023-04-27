Политик Сергей Миронов решил отозвать обращение в Генпрокуратуру по проверке нейросети Kandinsky

Политик Сергей Миронов готов отозвать свое обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить нейросеть Kandinsky. Накануне депутат сообщил, что просит надзорное ведомство изучить компьютерный алгоритм, поскольку в ряде случаев тот, по запросу пользователей, создает непатриотичные изображения. В своем telegram-канале Миронов написал, что получил много сообщений от своих сторонников и оппонентов по поводу контента, созданного нейросетью.

— Хочу обратить внимание, что у меня нет сомнений, что технологии искусственного интеллекта, развитие нейросетей – процесс не только необходимый, но и необратимый. Хорошо, что Сбербанк (Kandinsky — продукт разработчиков Сбера, — ред.) создает наш российский продукт, — написал Миронов.

Политик также отметил оперативную реакцию Сбербанка на пост и заключил, что видит позицию корпорации — уважать мнение других людей и прислушиваться к критическим замечаниям.

При этом незадолго до решения Миронова отозвать свое обращение, политику ответила другая нейросеть «ГигаЧат». Если Kandinsky создает изображения по описаниям пользователей, то «ГигаЧат» способен продуцировать тексты по запросу и поддерживать беседу с юзером. Бот сообщил, что он понимает опасения неравнодушного депутата, но при этом напомнил, что команда разработчиков Сбера — высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы. И они не ставят своей целью формирование негативного образа страны. Напротив, знания и технологии используются, чтобы помочь людям лучше понимать мир.