Экс-жена Малинина заявила, что "Блиновская и ей подобные несут бред собачий!" Фото: Первый канал

27 апреля рано утром в Смоленской области сотрудники ФСБ задержали популярного блогера Елену Блиновскую. Она собиралась уехать из России, а все потому, что в отношении девушки возбудили уголовное дело за неуплату налогов. С 2019 по 2021 год она задолжала 918 млн рублей, а еще 43 млн рублей «отмыла».

Это событие вызвало широкий резонанс и многие звезды шоу-бизнеса отреагировали за задержание создательницы «Марафона желаний».

Певица Ольга Зарубина, экс-жена Александра Малинина, уверена, что задержание Блиновской – это логичный финал ее карьеры «феи». Певица негативно относится к такого рода специалистам.

- У этих людей совсем нет совести! То, что они творят, – за гранью, это роботы, а не люди. Я сама попалась на удочку, видимо, ученицы Блиновской, - говорит она сайту mk.ru.

Это было несколько лет назад. В то время у Елены были непростые отношения с дочерью и «волшебница из интернета» взялась ей помочь.

- Кира после встречи со своим отцом Малининым вошла в депрессию, отдалилась от меня. Та женщина…я так понимаю, что она меня вводила в транс, чтобы запудрить мозги. И я ей верила. Перечисляла деньги, - рассказывает о собственном опыте Ольга Зарубина.

Так что теперь людей, которые как Елена Блиновская называют себя феями, она считает аферистами. Тех, кто попадает на их удочки и отдает последние деньги, певица искренне жаль.

- Блиновская и ей подобные несут бред собачий! Я очень надеюсь, что сейчас за них возьмутся, - резюмировала она.