Более 55 тысяч военных приняли участие в «Диктанте Победы»

В России более 55 тысяч военных смогли принять участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы». Для этого было создано 658 площадок по стране в различных образовательных и учебных организациях Минобороны России, сообщили в пресс-службе МО РФ.

Как заявляли организаторы акции, главной задачей «Диктанта Победы» является изучение российской истории. При этом, данная акция не только форма проверки знаний, но и возможность расширения кругозора, военного мышления и формирования нравственности.

Стоит отметить, что впервые «Диктант Победы» прошел в 2019 году. В акции участвовали более 105 тысяч человек разных возрастных категорий. С первого года проведения в ней участвует и личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2023 году персональные результаты будут размещены на сайте «диктантпобеды.рф». Их можно будет посмотреть, зайдя по своему персональному номеру.