Специалисты рассказали, что ждет прокат электросамокатов из-за инициативы о постановке их на учет Фото: Shutterstock

Инициатива Госдумы о постановке электросамокатов на учет коснется только частных владельцев средств индивидуальной мобильности. У всех сервисов кикшеринга все самокаты уже имеют индивидуальные идентификационные номера и гео-отслеживание устройства. Об этом рассказала «Лента.ру» со слов пресс-службы одного из кикшерингов.

На сайте Пятого канала рассказали о новом порядке регистрации электросамокатов. Теперь после покупки СИМ у владельцев будет 10 дней для постановки их на учет. Став участниками дорожного движения, люди на электросамокатах теперь будут нести ответственность за нарушение ПДД.

Помимо нововведений в плане регистрации электросамокатов, теперь правила их использования будут включены в экзамен на водительские права. В беседе с RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев назвал эту инициативу абсолютно правильной.

Он предположил, что в будущем могут появиться и специальные права для средств индивидуальной мобильности, к которым и относятся электросамокаты.