Задержанного в Латвии российского журналиста Марата Касема выпустили под подписку о невыезде, фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Российский журналист, шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем, которого задержала полиция Латвии по обвинению в якобы шпионаже и нарушении санкционного режима, отпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде. До суда Марат будет находиться под полицейским надзором», - говорится в публикации.

Журналиста обязали находиться дома во временной промежуток между 23:00 и 07:00, а также два раза в неделю посещать полицейский участок, чтобы отметиться. Напомним, что Касем - гражданин Латвии, но последние несколько лет он живёт и работает в Москве.30 декабря 2022 года он приехал на родину, чтобы повидаться с родными, и был задержан местной полицией.

Ранее KP.RU сообщил о задержании Касема в Риге 5 января 2023 года. С тех пор журналист находился в заключении.