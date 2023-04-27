Четверо подростков подорвались на мине в Донецке Фото: Александр КОЦ

В Донецке четверо подростков подорвались на мине. Пострадавшие экстренно госпитализированы.

По данным Пятого канала, подростки госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них пострадали особенно сильно, а двое других – в среднем состоянии.

Пока точный возраст пострадавших уточняется.

Российские войска ночью 27 апреля нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск. За минувшие сутки в зоне проведения СВО в результате действий российских ВС были уничтожены около 660 украинских военнослужащих, передает Rt.

Штурмовые отряды российских военных при поддержке подразделений ВДВ заняли ещё несколько кварталов Артемовска. 59 огневых задач выполнено в районах Ступочки, Часов Яр и Калинина, пишет Life.

Тем временем, в интернете активно обсуждают возможность украинского контрнаступления. В связи с этим российские войска приняли меры, чтобы дать отпор возможной атаке, передает "360".