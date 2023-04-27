Депутат Лантратова назвала уголовные дела против блогеров воспитательно-профилактическими Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме отреагировали на основную тему 27 апреля – это задержание блогера Елены Блиновской. Создательница «Марафона желаний» была поймала в Смоленской области, она хотела уехать из России, после того, как на нее возбудили уголовное дело за неуплату налогов на 918 млн рублей. Блогер использовала хитрые схему ухода от налогов, но они вскрылись.

Депутат Государственной думы Яна Лантратова отмечает, что события последних месяцев полностью перевернули представления о заработке в социальных сетях.

Переломным моментом можно назвать историю с блогером Лерчик. Они недоплатили налогов на 300 с небольшим млн рублей, а «отмыли» 130 млн рублей.

- До дела Лерчик среди именно недобросовестных блогеров считалось нормальным не платить налоги. Эти дела носят воспитательно-профилактический характер, - говорит депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Они призваны наглядно показать, что блогеры не являются избранной кастой, которой разрешено зарабатывать и не платить налоги.

Депутат подчеркнула, что в России есть другие известные блогеры, которые до сих пор не взялись за ум и не делятся с государством. Но называть их имена парламентарий не стала.

- Оставим это правоохранителям, - сказала она.