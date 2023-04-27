IRIB: ВМС Ирана задержали судно с флагом Маршалловых островов

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В Иране военно-морские силы страны задержали судно, которое проходило под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщает агентство IRIB.

"Военно-морской флот Ирана зафиксировал и остановил судно-нарушитель, проходившее под флагом Маршалловых Островов", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о произошедшем агентство не приводит.

Ранее в Красном море пропало прогулочное судно «30 minutes», на борту которого находились три россиянина и один гражданин Египта. Как стало известно, члены экипажа долго не выходили на связь и судно считалось пропавшим, но 27 апреля жена капитана сообщила, что поговорила с мужем.

Между тем, на западном побережье Сахалина иностранное судно спасатели сняли с мели. Спасательная операция в восьми километрах от береговой линии растянулась на четыре дня.