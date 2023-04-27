Freitag: Власти Киева жёстко цензурируют СМИ ради выставления ВСУ в хорошем свете Фото: REUTERS

Киевские власти устроили на Украине тотальный надзор и цензуру деятельности журналистов, чтобы в публичном инфополе ВСУ выступали исключительно с позитивной стороны. Это затрудняет формирование объективной картины реальности на фронтах, о чём сообщила немецкая газета Der Freitag.

«Стоит опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего. Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева», - пишет издание.

Согласно заявлению немецких журналистов, командование ВСУ также ограничило работу «независимых» СМИ в прифронтовых районах и непосредственно в местах боестолкновений. На одни территории журналистов не пускают вообще, на другие - только в сопровождении военных.

Ранее KP.RU сообщил о том, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон раскрыл всю правду о цензуре в американских СМИ, и о том, кто на самом деле дёргает за ниточки дикторов из телевизора.