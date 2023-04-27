Следователи начали допрашивать задержанную за неуплату около 1 млрд рублей Елену Блиновскую Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве следователи приступили к допросу блогера Елены Блиновской. Она была задержана утром 27 апреля за неуплату налогов на 918 млн рублей.

Как стало известно, Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета в Москве. Следователи приступили к ее допросу, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу.

Напомним, в отношении блогера возбуждено уголовное дело за неуплату 918 миллионов рублей налогов. Правоохранители задержали Блиновскую при попытке сбежать из России.

Кроме того, Блиновская подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере. Для проведения такой схемы она «дробила» бизнес и намеренно занижала доходы. Такую сумму налогов она не заплатила в период с 2019 по 2021 года.

В этом году за неуплату налогов возбудили уголовное дело и в отношении блогера Лерчек и ее мужа. Они не уплатили налогов на сумму в 300 миллионов рублей.