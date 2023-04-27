Волонтер рассказала, как бойцы СВО отметят майские праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтер Александра Айдынбекова с позывным Яга, который ей дали участники спецоперации на Украине, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как российские солдаты на передовой отметят майские праздники. Она сообщила, что отвезет военнослужащим подарки, собранные неравнодушными жителями.

Александра Айдынбекова планирует в ближайшие дни посетить Харьковскую область, ДНР и ЛНР. Волонтер проведает бойцов под Артемовском, в Сватово, Дебальцево и Углегорске.

— В принципе, на передовой нет праздников. Ребята продолжают делать свою работу, они отметят майские ответными ударами за нашу страну. Это будет самое лучшее, — сказала Яга.

Вечером же защитников Родины угостят у костра привезенными чаем, медом и шоколадом.

Александра Айдынбекова также объяснила, почему ее прозвали Ягой: мол, она как персонаж из сказки, в ступе везде незаметно пролетает, навещая бойцов в зоне спецоперации.

Ранее волонтеры из Анапы передали бойцам СВО «буханку» со знаменами Победы.