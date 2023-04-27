Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции хотят запустить в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции запланирован на 2024 год. Уже в следующем году завершится строительство на блоке № 1, сообщает в четверг журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

"В 2023 году хотим закончить строительные работы на блоке № 1. В ноябре перейдем к пусконаладке", - сказал он.

Также Лихачев заявил, что в будущем году в планах физический пуск и вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности. Это необходимо для того, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию, уточнил Лихачев.

Напомним, Москва и Анкара официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Российская компания «Росатом» передал сертификат на блок Министерству энергетики Турции. По словам президента России Владимира Путина, АЭС «Аккую» является одним из самых крупных инвестиционных проектов России и важнейшим совместным проектом Москвы и Анкары, позволяющим развивать экономические и соседские связи.