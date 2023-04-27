Пентагон: США и страны-союзницы НАТО обсудят ускоренные поставки оружия Украине Фото: REUTERS

На этой неделе США и страны-союзницы НАТО проведут встречу в Брюсселе. Об этом сообщили в Пентагоне.

Как стало известно, в мероприятии примут участие как Соединенные Штаты, так и страны-союзницы НАТО и Евросоюза. В ходе встречи будут обсуждаться глобальные усилия по ускоренному снабжению, производству и поддержанию оружия, необходимого Киеву, заявили в Пентагоне.

Ранее Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Киев получил почти все обещанное ему вооружение от стран Запада. А это более 98% единиц боевой техники, обещанных ранее Украине.

Тем временем, Венгрия в ходе совета министров иностранных дел стран Евросоюза выступила против продолжения поставок оружия Киеву. Об этом сообщил глава Министерства Иностранных Дел страны Петер Сийярто.