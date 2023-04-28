Пушилин: жизнь пострадавших от взрыва в Донецке подростков вне опасности

Пушилин рассказал о самочувствии подростков, подорвавшихся на мине в Донецке. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жизни подростков, которые подорвались на мине в Донецке, находятся вне опасности, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин написал в Telegram в четверг 27 апреля.

По словам Пушилина, пострадавшие подростки, которым от 11 до 14 лет, находятся в состоянии средней тяжести.

«Чудовищность ситуации в том, что в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований на территории населенных пунктов Донецкой Народной Республики могут находиться опасные снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы», - написал Пушилин.

Врио главы ДНР напомнил родителям, чтобы те еще раз рассказали своим детям об опасности неизвестных предметов. Такие предметы нельзя трогать, перемещать и подходить к ним близко, напомнил Пушилин и призвал быть втройне бдительными.

Денис Пушилин пожелал пострадавшим подросткам скорейшего выздоровления.

Напомним, в четверг 27 апреля в Пролетарском районе Донецка четверо подростков подорвались на мине. Младшему из пострадавших детей 11 лет, старшему – 14. Подростки были экстренно госпитализированы.